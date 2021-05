Vêm aí a maior superlua do ano e um eclipse lunar total

Superlua © Abir Sultan/EPA

Por Rita Carvalho Pereira 24 Maio, 2021 • 12:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Na próxima quarta-feira, os astros voltam a estar alinhados. O Sol, a Terra e a Lua vão estar em linha reta, causando um eclipse solar total e, dada a proximidade do satélite ao nosso planeta, a maior superlua do ano.

Avisamos já, no entanto, que nem tudo são boas notícias. Apesar de podermos contar com a maior superlua de 2021, não será possível observar, em Portugal, o eclipse da lua.

As superluas acontecem quando o satélite, em fase de lua cheia, fica junto do ponto mais próximo à Terra da sua órbita. E, de acordo com o The Guardian, esta semana, o centro da lua vai estar a apenas 357,462 km do centro da Terra.

Já os eclipses lunares acontecem quando a Terra se encontra diretamente entre o Sol e a Lua, ficando a Lua ocultada pela sombra da Terra.

Pela posição em que a Terra se encontrará esta quarta-feira, dia 26 de maio, o eclipse lunar total (que aconteceu, pela última vez, em janeiro de 2019) só poderá ser visto na costa oeste da América, na costa leste da Ásia e em alguns territórios do Pacífico. No entanto, a superlua poderá ser facilmente vista em Portugal e no resto da Europa, assim como em África.