Venda de preservativos nos EUA sobe mais de 20% após levantamento de restrições

Nova Iorque © AFP

As vendas de preservativos nos Estados Unidos aumentaram nos últimos meses, na sequência do relaxamento das medidas de restrição decretadas para mitigar a propagação da pandemia de Covid-19 no país.

De acordo com os últimos dados divulgados pela IRI, uma organização que analisa os dados de venda no país, a compra de preservativos masculinos nos Estados Unidos da América (EUA) aumentou 23,4% entre 21 de março e 18 abril em comparação com o período homólogo do ano passado, noticiou na sexta-feira a CNN.

A Reckitt Benckiser, fabricante dos preservativos Durex, referiu que a marca registou um aumento substancial no número de vendas durante o último trimestre, comparando com o volume de vendas no mesmo período de 2020, apesar de não ter revelado o valor concreto.

Entretanto, as principais cadeias de supermercados com farmácias, nomeadamente a Walgreens e a CVS, também verificaram um aumento nas vendas de preservativos.

Este incremento coincide com o levantamento das restrições em vários estados norte-americanos, já que o país começou a aligeirar nas medidas de distanciamento físico e utilização de equipamentos de proteção individual, decorrente do ritmo de vacinação acelerado que está a registar.

Os EUA já atingiram os 100 milhões de cidadãos com a vacinação completa.

