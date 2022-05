"Vi duas bombas no meu bairro." Moradora de Lviv relata ataque à cidade

© Mykola Tys/EPA

A cidade de Lviv, perto da fronteira com a Polónia, foi atacada na tarde desta terça-feira. Quatro explosões foram ouvidas na cidade ucraniana.

"Foi há cerca de uma hora. Vi duas bombas no meu bairro e também sei que houve um ataque noutra parte da cidade. Parece que a estação de eletricidade do bairro ficou destruída", conta Olena Zláck, fotógrafa de viagens e habitante de Lviv.

De acordo com Olena, "outras duas estações também terão sido atingidas", mas a fotógrafa não sabe "se ficaram destruídas ou danificadas". Contudo, em "grande parte da cidade agora não há eletricidade".

"Fiquei com a ideia de que foram duas explosões, não muito longe do nosso bairro. Nunca tão perto como hoje. As pessoas estão chocadas. Não conseguem ver o que aconteceu, apenas conseguem ver o fumo. A população está chocada, confusa e com medo", relata Olena Zláck.

O autarca de Lviv escreveu no Twitter que "há um ferido" e que uma das estações está a ser reparada. Antes pediu à população de Lviv para procurar abrigos.

Попередньо одна людина поранена.



Триває ліквідація пожежі на одній із електропідстанцій.#Львів pic.twitter.com/AhGeqTdNpr - Андрій Садовий (@AndriySadovyi) May 3, 2022

Há notícias de que o ataque russo teria como objetivo impedir a circulação de um comboio que transportava armas oferecidas pelos parceiros europeus. Nesta altura, os comboios estão parados na zona de Lviv.