Viaduto de autoestrada colapsou em Itália

Por TSF 24 Novembro, 2019 • 18:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um viaduto de uma autoestrada ruiu este domingo na região de Savona, em Itália. Os pilares da infraestrutura terão sido atingidos por um deslizamento de terras.

Pub Pub

As autoridades não descartam a possibilidade de existirem vítimas, uma vez que há informações que indicam que um carro estava a passar no momento do colapso. Por isso, foram mobilizadas para o local equipas de busca.

Pub Pub

De acordo com a imprensa italiana, a chuva das últimas horas naquela região terão provocado o incidente.

Entretanto, a concessionária daquela autoestrada, a SIAS, divulgou um comunicado onde indica que "até ao momento" não tem conhecimento de qualquer vítima, em resultado da queda do viaduto.

Em atualização