Vice-primeiro-ministro britânico demite-se após acusações de bullying

Dominic Raab © Tolga Akmen/EPA

Por Carolina Rico 21 Abril, 2023 • 10:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O vice-primeiro-ministro britânico, Dominic Raab, demitiu-se esta sexta-feira após acusações de bullying por parte de funcionários com quem trabalhou ao longo de vários anos.

O primeiro-ministro Rishi Sunak já tinha anunciado que tomaria esta sexta-feira uma decisão sobre a eventual demissão de Raab, depois de na quinta-feira ter recebido um relatório independente sobre as queixas, realizado por um advogado, mas Dominic Raab acabou por tomar a iniciativa de abandonar o cargo de vice-primeiro-ministro e também de ministro da Justiça.

O anúncio foi feito no Twitter, onde Raab divulga a sua carta de demissão.

My resignation statement. pic.twitter.com/DLjBfChlFq - Dominic Raab (@DominicRaab) April 21, 2023

O governante considera que o caso abre "um precedente perigoso" - por "encorajar queixas espúrias contra ministros", mas explica que decidiu "manter a palavra", já que tinha prometido demitir-se se as queixas fossem comprovadas.

Em causa estão oito acusações formais relacionadas com os períodos em que Dominic Raab foi ministro para o Brexit, dos Negócios Estrangeiros e ministro da Justiça, além de dezenas de relatos na imprensa ao longo dos últimos meses. O relatório entregue ao primeiro-ministro valida duas destas queixas.

Fontes do Ministério da Justiça acusaram Raab de ser "mal-educado e agressivo" para com a equipa e afirmam que reinava no no gabinete uma "cultura de medo".

Dominic ​​​​​​​Raab escreve que o relatório conclui que o ministro não "gritou", não "intimidou fisicamente ninguém", que não "menosprezou deliberadamente" ninguém e não "atitou" nada contra ninguém (um dos relatos dizia que Raab atirara tomates da sua salada contra um funcionário), mas pede desculpa por quaisquer "ofensas" e "stress provocado sem essa intenção" às pessoas que trabalhavam no seu gabinete, que justifica pelo "ritmo, exigências e desafios" de trabalhar no Governo.

Esta é a segunda demissão no governo britânico devido a queixas de bullying desde que Rishi Sunak tomou posse, há seis meses. Também o ministro Gavin Williamson foi afastado logo novembro após alegações de intimidação junto de colegas do partido Conservador.