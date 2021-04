Vida de marinheiro cada vez mais difícil na Turquia de Erdogan

© AFP

Dez almirantes na reserva da marinha turca, entre mais de cem antigos oficiais, assinaram uma carta aberta com críticas ao projeto "Canal de Istambul" defendido pelo presidente Erdogan. Resultado: a procuradoria turca emitiu mandados de captura contra os dez. Outros receberam ordem de apresentação na polícia.

Ancara entendeu o ato como uma tentativa de golpe. Os reservistas da marinha são acusados de "usar a força e a violência para derrubar a ordem constitucional", com uma carta que apenas serve para agradar aos inimigos do país.

É assim a Turquia de Tayyp Erdogan que a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen, e o presidente do Conselho, Charles Michel, visitam hoje e amanhã...

Até à chegada de Erdogan e do AKP (Partido da Justiça e do Desenvolvimento) ao poder, em 2002, as Forças Armadas turcas eram a força dominante na Turquia e houve golpes de Estado em todas as últimas quatro décadas do século passado.

O "Canal Istambul" é mais um projeto de grandes dimensões defendido por Erdogan e que prevê a construção de um canal de 45 quilómetros, paralelo ao Bósforo para ligar o Mar Negro, a norte de Istambul, com o Mar de Mármara, a sul. Os críticos dizem que se trata de algo desnecessário e megalómano, mas que encaixa no perfil de um líder que não esconde as ambições de mais e maior influência regional da Turquia, cujo centenário da república moderna é assinalado em 2023...

Os líderes europeus estão dispostos a "fortalecer a cooperação" com a Turquia caso o "atual desanuviamento" nas relações se mantenha, remetendo uma decisão final para a cimeira de junho, altura em que pode ser dado um sinal de retoma do processo de integração europeia da Turquia, que tem conhecido vários travões, impostos sobretudo a partir de Paris. Foi assim com Sarkozy, é assim com Macron...

A ideia dos 27 é lançar diálogos de alto nível com a Turquia sobre questões de interesse mútuo, como a saúde pública, o clima e a luta contra o terrorismo, bem como sobre questões regionais... os refugiados... há quatro milhões em solo turco fugidos à guerra com dez anos na Síria..., mas sobretudo a questão do Chipre e as relações com a Grécia entram aqui na equação, nomeadamente as perfurações ilegais de gás, por navios turcos, nas zonas económicas exclusivas da Grécia e de Chipre no Mediterrâneo Oriental.

Mas não só. Há dias, a Turquia decidiu sair da Convenção de Istambul para a prevenção e o combate à violência contra as mulheres, os 27 entendem que o Estado de direito e os direitos humanos na Turquia continuam a ser uma preocupação fundamental.