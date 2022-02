"Vidas em perigo." Tempestade Eunice aciona alerta vermelho no Reino Unido

© AFP

O serviço meteorológico britânico emitiu, esta quinta-feira, um alerta vermelho motivado pela aproximação ao território britânico da tempestade Eunice, que já conta com rajadas de vento de 160 km/h e pode colocar "vidas em perigo".

A autoridade meteorológica da Irlanda também já emitiu um alerta relacionado com a tempestade, apontando para "ventos fortes e prejudiciais" e para a possibilidade de inundações junto à costa. Outra tempestade, nomeada como Dudley, causou perturbações no transporte quando atingiu a Grã-Bretanha esta quarta-feira, embora os danos não tenham sido generalizados.

O governo britânico anunciou na quinta-feira que iria realizar uma reunião do seu comité de emergência "COBR" para discutir a resposta às duas tempestades. O Gabinete de Met avisou que os telhados poderiam ser arrancados, árvores arrancadas e linhas eléctricas derrubadas quando a tempestade Eunice chegasse ao território, esperando-se que o sudoeste de Inglaterra pudesse suportar as consequências dos fenómenos climatéricos.

Algumas estradas, pontes e linhas ferroviárias também poderão ser fechadas, causando atrasos e cancelamentos dos serviços de autocarros, comboios e ferry, bem como de alguns voos.

O alerta vermelho, emitido quando se espera um fenómeno climático perigoso, está em vigor para locais do condado da Cornualha, na costa sudoeste de Inglaterra e no sul do País de Gales.

Alguns dos utilizadores dos caminhos de ferro já foram aconselhados pelos operadores ferroviários a não viajar durante esta sexta-feira.