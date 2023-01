Vídeo de apresentação do novo álbum dos U2 tem contributo português

Por Rui Tukayana com Clara Maria Oliveira 12 Janeiro, 2023 • 17:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O criativo por trás do vídeo de apresentação do novo álbum dos U2, Songs Of Surrender, é português. João Pombeiro revelou que apenas aceitou o convite da banda britânica após alguma insistência, mas, agora, parece que a parceria se pode repetir no futuro.

Primeiro, o artista plástico teve de dizer "não" porque se encontrava a trabalhar nos 35 anos do disco Circo de Feras, dos portugueses Xutos & Pontapés. Durante um período de muito trabalho a nível profissional, recebeu um e-mail da Island Records, "de alguém que queria conversar, mas era uma coisa com muito secretismo, e não queriam dizer que banda é que era".

Só quando aconteceu a recusa é que João Pombeiro soube que se tratava de uma oportunidade para trabalhar com os U2. "Obviamente, senti-me bastante idiota, mas era impossível", revelou, em declarações à TSF. No entanto, passado poucos meses, o português voltou a ser contactado, porque o álbum tinha sido adiado, e voltaram a questioná-lo sobre a sua disponibilidade, e a resposta negativa tornou-se em positiva.

O português acredita que o interesse surgiu porque "não há assim tanta gente a fazer este tipo de trabalho": trata-se de uma espécie de colagens do espólio da banda desde a formação até aos dias de hoje, algo que o vocalista Bono Vox "parece gostar", de acordo com o artista, após ter lido a sua biografia, lançada em novembro de 2022.

Ouça a entrevista, um trabalho de Rui Tukayana com sonorização de Jorge Guimarães Silva 00:00 00:00

A obra, toda feita em formato digital, usa imagens antigas, cedidas pelos membros do quarteto formado em Dublin, além de animações, criadas de raiz por João Pombeiro, incluindo cenas na escola secundária em que os U2 se conheceram e formaram a amizade que continua a dar frutos ou alguns "extras" que descobriu após aceder a fóruns de fãs da banda.

Quando os britânicos finalmente viram o vídeo com um toque do artista português, fizeram questão de enviar um recado. "Disseram que estavam bastante contentes com o trabalho criativo, e até das últimas coisas que fizeram, foi das que mais gostaram, e isso para mim foi o ponto alto de qualquer outro reconhecimento que pudesse ter, este foi claramente o melhor", contou.

Em termos monetários, João Pombeiro revelou que este foi um dos trabalhos em que foi mais bem pago, porque "obviamente, é uma banda milionária e generosa". Mesmo que não volte a ser chamado para fazer um trabalho para os U2, o artista português admitiu que já fica feliz por "ter uma marca" na história de uma banda que admira.

Sounds Of Surrender vai contar com 40 das muitas músicas lançadas pelos U2 desde a criação da banda, mas que foram regravadas durante os últimos dois anos. O álbum tem data de lançamento marcada para o dia 17 de março.