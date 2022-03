Vídeo divulgado por Zelensky mostra maternidade destruída em Mariupol

IImagem do vídeo divulgado pelo chefe de Estado ucraniano © Twitter de Volodymyr Zelensky

Por Cátia Carmo 09 Março, 2022 • 16:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, divulgou esta quarta-feira no Twitter um vídeo que mostra o estado em que ficou uma maternidade em Mariupol, após uma ataque russo.

"Mariupol. Ataque direto das tropas russas à maternindade. Pessoas, as crianças estão debaixo dos destroços. Uma atrocidade! Durante quanto mais tempo o mundo vai ser cúmplice, ignorando o terror? Fechem o céu agora mesmo! Parem com as matanças! Tens poder, mas pareces estar a perder a humanidade", escreveu Zelensky no Twitter.

Um deputado ucraniano afirmou que a cidade portuária, sitiada pelas tropas russas, tem víveres para três dias. Depois disso, os seus habitantes começam a passar fome. Dmitro Gurin, um parlamentar cujos pais continuam em Mariupol, descreveu em declarações à estação pública britânica BBC uma situação humanitária muito precária na cidade que as forças russas querem controlar para fechar o acesso marítimo da Ucrânia ao exterior.

Depois de falar com o gabinete do presidente da câmara de Mariupol, Gurin disse que os cadáveres se amontoam nas ruas e que as autoridades estão a abrir valas comuns para os enterrar, já que é impossível sepultar os mortos individualmente devido aos bombardeamentos constantes.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou pelo menos 406 mortos e mais de 800 feridos entre a população civil e provocou a fuga de mais de dois milhões de pessoas para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE O CONFLITO ENTRE A RÚSSIA E A UCRÂNIA