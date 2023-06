Vídeo: Lukashenko recebe bomba nuclear como presente

O Presidente da Bielorrússia, Aleksandr Lukashenko © Liya Pitalev/AFP

O Presidente da Bielorrússia, Aleksandr Lukashenko, recebeu o ministro da Defesa do seu país, Viktor Khrenin, na terça-feira que, de presente, lhe ofereceu uma bomba nuclear antes de apresentar um relatório. Uma lembrança bastante invulgar.

"Deixem-me cumprir uma missão", começou por dizer o ministro. Assim que viu o objeto, Lukashenko perguntou: "Trouxeste-me uma bomba?". E era "isso mesmo".

"Deixe-me dar-lhe um presente simbólico: a primeira bomba nuclear que foi desenvolvida na União Soviética em 1949", explicou Viktor Khrenin.

Em resposta, Lukashenko realçou que a versão moderna "tem um aspeto diferente".

"Os nossos inimigos não devem pensar que estamos obcecados com o simbolismo ou que estamos muito contentes com as armas nucleares. É apenas uma coisa simbólica", sublinhou Aleksandr Lukashenko.