Novo vídeo mostra avião ucraniano a ser abatido por dois mísseis em Teerão

© AFP

Por TSF 14 Janeiro, 2020 • 21:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um novo vídeo divulgado pelo The New York Times mostra o momento em que dois mísseis iranianos abatem o avião da Ukrainian International Airlines. As imagens foram captadas por uma câmara de videovigilância e verificadas pelo jornal norte-americano.

O Irão admitiu que o aparelho, que levava 176 pessoas a bordo, foi abatido por engano. Todas as pessoas que seguiam a bordo do Boieng 737, principalmente iranianas e canadianas, morreram no desastre.

O incidente ocorreu poucas horas depois de dois ataques a duas bases aéreas dos EUA no Iraque, num ato de retaliação do Irão pela morte do general Qassem Soleimani, que foi abatido por um drone norte-americano.