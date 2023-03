Vídeo mostra guardas a afastarem-se durante incêndio que matou 40 pessoas no México

A autenticidade das imagens de vigilância foi confirmada pelo secretário do Interior mexicano, Adán Augusto López.

Um vídeo, cuja autenticidade já foi confirmada pelo Governo do México, mostra a inação dos guardas do centro de detenção onde migrantes queimaram colchões, na segunda-feira, provocando um incêndio que matou 40 pessoas.

O secretário do Interior mexicano, Adán Augusto López, confirmou a autenticidade da imagem de vigilância ao jornalista local Joaquín López Doriga, de acordo com a agência de notícias norte-americana Associated Press.

Na imagem, veem-se duas pessoas vestidas com o uniforme dos guardas a correr. Pelo menos um migrante aparece do outro lado das grades metálicas. Não é percetível qualquer tentativa para libertar os homens e, enquanto nuvens de fumo enchem o espaço em segundos, os guardas fogem do local.

Migrantes que receavam a deportação incendiaram colchões no centro de detenção de imigrantes ilegais, localizado no norte do México, anunciaram na terça-feira as autoridades.

"Tratou-se de um movimento de protesto. Supomos que souberam que iam ser expulsos, deportados, e que, em protesto, colocaram colchões na porta da receção do centro e atearam-lhes fogo", explicou o Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, em conferência de imprensa.

As tensões entre as autoridades e os migrantes aumentaram nas últimas semanas em Ciudad Juarez, onde os abrigos estão repletos de pessoas à espera de uma oportunidade para passar a fronteira para os Estados Unidos.

Dirigentes de mais de 30 abrigos para migrantes e outras organizações de defesa de direitos cívicos publicaram uma carta aberta, em 09 de março, queixando-se da forma como os imigrantes ilegais estão a ser tratados na fronteira entre o México e os EUA.

Contudo, a agência de imigração mexicana disse, na terça-feira, que rejeita qualquer responsabilidade na tragédia.

Nos últimos anos, à medida que o México intensificou os esforços para conter o fluxo migratório para a fronteira dos EUA, sob pressão da administração norte-americana, a agência de migração mexicana tem procurado encontrar soluções para a falta de condições nos centros de detenção.

Em outubro passado, migrantes venezuelanos revoltaram-se num centro de imigração em Tijuana, num episódio que teve de ser controlado pela intervenção policial e das tropas da Guarda Nacional.

Um mês depois, dezenas de migrantes revoltaram-se no maior centro de detenção do México, na cidade de Tapachula, no sul, perto da fronteira com a Guatemala.

Contudo, nestes dois casos no final do ano passado, não houve vítimas mortais.