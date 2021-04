Vídeo mostra helicóptero a resgatar tripulação de navio à deriva na Noruega

O navio holandês de transporte de carga Eemslift Hendrika © YouTube

O navio holandês de transporte de carga Eemslift Hendrika está à deriva no Mar da Noruega depois de ter sido evacuado, na segunda-feira, numa altura em que o mar estava muito agitado. Todos os 12 tripulantes foram retirados do navio, em segurança, por um helicóptero. Momento que foi filmado e divulgado pelo Centro de Coordenação de Resgate da Noruega.

Deixados a bordo do navo holandês ficaram dois barcos, um iate e uma lancha. Apesar de a tripulação já ter sido resgatada, a situação mantém-se perigosa. O navio pode naufragar e derramar óleo no mar.

"Há o risco de o navio poder capotar e afundar. O navio tem [350 tolenadas de] óleo pesado a bordo e [50 toneladas de] diesel", revelou Hans Petter Mortensholm, responsável pelos projetos da administração costeira norueguesa, à emissora local NRK.

O Eemslift Hendrika está atualmente a cerca de 50 milhas a noroeste de Ålesund, onde as condições meteorológicas se mantêm adversas, com ondas até 15 metros de altura.

"As linhas de reboque foram colocadas na popa do navio. Assim que as condições o permitirem tentaremos parar a embarcação e interromper a operação, para que a embarcação possa ser estabilizada. Se continuar como até agora, o navio estará perto da nossa costa em cerca de um dia e meio. O importante é que agora tenhamos medidas tomadas, para que possamos evitar que a embarcação represente um risco ambiental", acrescentou o responsável pelos projetos da administração costeira norueguesa.