Destroços do avião da Ukraine International Airline © Abedin Taherkenareh/EPA

Por Cátia Carmo 09 Janeiro, 2020 • 23:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O jornal norte-americano The New York Times teve acesso a um vídeo que mostra o momento em que um míssil atinge o avião da Ukraine International Airline em Parand, perto do aeroporto de Teerão, pouco depois de ter descolado.

No vídeo, cuja credibilidade foi verificada pelo jornal norte-americano, é possível dar-se conta de que ocorreu uma pequena explosão quando o míssil atingiu o avião, mas a aeronave não explodiu. Continuou no ar durante vários minutos e voltou para o aeroporto, avança o The New York Times. Durante este regresso, o avião ficou em chamas antes de explodir e, nessa altura, caiu.