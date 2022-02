Vídeo mostra recém-nascidos de hospital de Dnipro transferidos para abrigo anti-bomba

Por Cátia Carmo 25 Fevereiro, 2022 • 10:00 Partilhar este artigo Facebook

Os recém-nascidos da unidade de cuidados intensivos neonatais de um hospital em Dnipro, no leste da Ucrânia, foram transferidos para um abrigo anti-bomba improvisado no piso mais baixo do edifício, na quinta-feira, avançou o The New York Times, que até divulgou um vídeo do local.

Nas imagens podem ver-se as enfermeiras a cuidar dos bebés, a segurarem-nos ao colo e até a sorrir.

Dnipro foi alvo de ataques de mísseis quando o país começou a ser invadido pela Rússia na madrugada de quinta-feira.

A Rússia lançou na madrugada de quinta-feira uma ofensiva militar em território da Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já provocou pelo menos meia centena de mortos, 10 dos quais civis, em território ucraniano, segundo Kiev.

Um pouco por todo o mundo têm-se organizado várias manifestações solidárias de apoio ao povo ucraniano.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa "desmilitarizar e desnazificar" o seu vizinho e que era a única maneira de o país se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário, dependendo dos seus "resultados" e "relevância".

O ataque foi de imediato condenado pela generalidade da comunidade internacional e motivou reuniões de emergência de vários governos, incluindo o português, e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), União Europeia (UE) e Conselho de Segurança da ONU.

