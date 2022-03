Vídeo. O relato do dia a dia intranquilo na cidade de Odessa

Por Nuno Domingues 09 Março, 2022 • 19:20 Partilhar este artigo Facebook

O Bispo de Odessa-Simferopol diz que há tiroteios frequentes e alarmes aéreos, todos os dias, na cidade de Odessa, no sul da Ucrânia.

Num vídeo gravado na catedral da cidade, Stanislav Szyrokoradiuk​​​​ fala de uma cidade deserta mas muito intranquila, para onde não é seguro ir.

"De vez quando, soam as sirenes de ataque aéreo, ouvem-se tiroteios, e ficamos muito preocupados", conta o bispo ucraniano que acrescenta "tem sido assim, todos os dias, desde o início da guerra".

O prelado ucraniano descreve, neste vídeo, partilhado pela Fundação Ajuda a Igreja que Sofre, como um abrigo para crianças, na cave da catedral, foi alargado a várias famílias.

Stanislav Szyrokoradiuk explica que a cidade está unida e agradece "a solidarieddae politica e humanitária, da Europa".

Odessa é a cidade portuária mais importante da Ucrânia.

Fica situada no extremo sudoeste da costa ucraniana no Mar Negro, junto à fronteira com a Moldávia.

A diocese de Odessa inclui o território da península da Crimeia, ocupado pelos russos em 2014.

