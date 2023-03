Vídeo. Opositores da Bielorrússia mostram imagens de ataque a avião russo

É um dos últimos enredos que marca a última semana da Guerra na Ucrânia. Oficialmente, a Rússia ainda não confirmou o incidente, mas os opositores bielorrussos divulgaram agora um vídeo que mostra imagens do ataque que danificou um importante avião russo.

Por TSF 03 Mar, 2023 • 06:59

Os opositores bielorrussos do regime de Lukashenko, aliado de Putin, divulgaram um vídeo que mostra um dos dois drones usados para destruir um avião de reconhecimento russo. A aeronave estava estacionada na base militar de Machulishchy, a poucos quilómetros de Minsk.

O avião em causa é um Beriev A-50, equipado com tecnologia capaz de mapear uma área superior a 600 quilómetros quadrados e vários radares. De acordo com especialistas militares, esta aeronave tem um custo superior a 300 milhões de dólares e, segundo a oposição bielorrussa, autodenominada ByPol, o ataque foi bem-sucedido. O avião ficou danificado e incapaz de voar nos próximos tempos.

Imagens de satélite mostram manchas negras na parte frontal do avião e também na esfera que alberga um potente radar.

A Bielorrússia tem sido um grande aliado do regime russo e tem tido um papel fulcral na Guerra na Ucrânia. Moscovo tem usado o país para estacionar tropas e centenas de aviões. No início da invasão, as forças controladas pelo Kremlin entraram no norte da Ucrânia através da fronteira com a Bielorrússia.

O presidente bielorrusso, Aleksander Lukasheko, é um dos mais importantes aliados de Vladimir Putin.