Vídeo. Papa diz-se preparado e "com tudo à mão" para rumar a Lisboa

Por TSF 22 Jun, 2023 • 12:48

O Papa Francisco garantiu hoje, num vídeo dirigido aos jovens que vão participar na Jornada Mundial da Juventude, que está "preparado e com tudo à mão" para rumar a Lisboa em agosto.

O Papa aproveita para desafiar os jovens de todo o mundo a comparecerem "à chamada da JMJ", considerando que o encontro "é um ponto de atração para todos".

Prometendo estar presente em Portugal, Francisco foi claro: "Alguns pensam que por causa da doença não posso ir. Mas o médico disse-me que podia ir para estar convosco", afirmou.

No vídeo, o Papa Francisco diz ter "tudo à mão" e exibiu a mochila da JMJ que será o 'kit' do peregrino.

Numa outra mensagem também divulgada hoje, e dirigida aos trabalhadores das forças de segurança, saúde, alimentação e limpeza, o pontífice agradece "a generosidade e o trabalho" de tantos que "possibilitam toda a infraestrutura" e "sustentam a JMJ", "queimando horas e horas de trabalho", mas que "não aparecem como protagonistas".

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 01 e 06 de agosto deste ano.

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, tendo já passado por Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).

A edição deste ano esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia de Covid-19.

O Papa Francisco foi a primeira pessoa a inscrever-se na JMJ Lisboa 2023, no dia 23 de outubro de 2022, no Vaticano, após a celebração do Angelus. Este gesto marcou a abertura mundial das inscrições para o encontro mundial de jovens com o Papa.

Até ao momento já iniciaram o processo de inscrição mais de 650 mil jovens.