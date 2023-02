Por Ana António 07 Fevereiro, 2023 • 17:31 Partilhar este artigo Facebook

Quase 30 horas depois da catástrofe, um desfecho feliz que alenta o ânimo dos operacionais: uma bebé de seis meses, Ayse, foi resgatada com ferimentos ligeiros do monte de entulho que restou da casa onde vivia, assim como a sua mãe, Hulya.

Ambas contam-se entre as mais de oito mil pessoas que foram já resgatadas com vida na Turquia pelas equipas de resgate, dos cerca de seis mil edifícios desmoronados contabilizados até agora.

Mas a ajuda não chega a todos. Em Malatya uma família desespera: há membros da família soterrados e ainda não chegou nenhuma equipa de resgate ou qualquer tipo de apoio.

O governo turco declarou esta terça-feira estado de emergência por três meses nas 10 províncias afetadas pelos fortes sismos de segunda-feira, que já provocaram pelo menos 3.549 mortos e 22.000 feridos no país.

O número de mortos em áreas controladas pelo governo na Síria subiu para 1602 pessoas, com 3649 feridos, de acordo com o Ministério da Saúde sírio. No noroeste da Síria, controlado pelos rebeldes, pelo menos 700 pessoas morreram, com cerca de dois mil feridos, segundo o grupo de resgate Capacetes Brancos.

Mais de 2500 operacionais de 65 países, especializados em salvamento e resgate, estão a caminho das zonas afetadas pelo sismo.