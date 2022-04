Num vídeo divulgado pela guarda fronteiriça estatal da Ucrânia, homens vestidos com uniforme militar ucraniano, passam por um posto de controlo, afirmando que se estão a aproximar da fronteira. Dentro do posto de controlo há um frigorífico aberto com algum do seu conteúdo e outros artigos descartados no chão. "Tudo está aberto e nada resta", diz um dos homens.