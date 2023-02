Por TSF 08 Fev, 2023 • 23:25

O Presidente da Ucrânia passou grande parte do dia no Reino Unido e viajou ao início da noite para França. No Palácio do Eliseu, Volodymyr Zelensky encontrou-se com Emmanuel Macron, Presidente francês, e Olaf Scholz, chanceler alemão.

E foi na conferência de imprensa que tudo ocorreu. Na entrada para a sala, Zelensky dirigiu-se para o lugar onde deveria ficar o líder alemão, enquanto Scholz foi para onde estava uma bandeira ucraniana. Rapidamente e entre risos, Macron deu pela troca e avisou os colegas de que deveriam trocar de lugar.