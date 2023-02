Vídeo: Zelensky tira selfie com jornalista a "pedido" do filho do repórter

Volodymyr Zelensky tira selfie com um jornalista durante a conferência de imprensa © Sergey Dolzhenko/EPA

Corria a conferência de imprensa após um ano de guerra na Ucrânia quando um jornalista, quando um jornalista azeri, no seu momento de fazer a pergunta, perguntou a Volodymyr Zelensky se podia tirar uma selfie que o filho tinha pedido.

A resposta do Presidente ucraniano foi pronta: "Começamos pelo que o seu filho pediu e depois respondo à pergunta."

Sobre a pergunta colocada, o líder ucraniano nota que o jornalista azeri falou em ucraniano e não em russo, agradecendo a atenção.

Zelensky saudou também o respeito pela integridade territorial da Ucrânia demonstrado pelo Presidente azeri, Ilham Aliyev.