Vietname recebe documentos das vítimas do camião encontrado no Reino Unido

O Governo do Vietname disse esta segunda-feira que recebeu das autoridades britânicas documentos de quatro das pessoasencontradas mortas na semana passada num camião, em Inglaterra, a fim de determinar se alguma delas é vietnamita.

Os documentos, que não foram especificados, foram entregues ao ministério da Segurança Pública do Vietname e serão usados para ajudar a identificar as vítimas, afirmou o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Pham Thanh Son, citado pelo site de notícias do VNExpress.

A polícia britânica anunciou inicialmente que as vítimas eram chinesas, mas depois reconheceu que estava a analisar mais detalhes sobre os corpos encontrados na quarta-feira passada num camião em Essex, no leste de Inglaterra.

Até agora, 24 famílias vietnamitas relataram o desaparecimento de familiares que suspeitam poderem estar entre as 39 pessoas encontradas mortas no camião.

As autoridades vietnamitas colheram cabelo e outras amostras forenses de famílias que relataram o desaparecimento de parentes para poderem comparar com os corpos e ajudar nos esforços de identificação.

Segundo a polícia britânica, todos os corpos foram já retirados do camião, estando ainda a aguardar as autópsias, mas a identificação das vítimas deve ser difícil já que foram encontrados poucos documentos junto aos cadáveres.

Frequentemente, os traficantes de seres humanos ficam com os passaportes dos migrantes para dificultar a sua identificação, fornecendo-lhes depois novos documentos quando chegam aos seus destinos.

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Chen Xiaodong, afirmou que este caso - que as autoridades britânicas já consideraram ser o mais mortal de sempre no país - mostra que a imigração ilegal é uma questão global e que tem de "ser tratada em conjunto".

Os 39 corpos, incluindo 31 homens e 8 mulheres, foram encontrados no dia 23 de outubro, dentro de um camião refrigerado conduzido por um norte-irlandês de 25 anos identificado como Mo Robinson, que foi acusado de 39 crimes de homicídio e tráfico de pessoas, entre outros crimes.

O motorista do camião deverá ser presente esta segunda-feira em tribunal para responder às acusações.

O primeiro-ministro do Vietname, Nguyen Xuan Phuc, divulgou no sábado, em comunicado, que está a investigar a possível presença de vietnamitas entre as vítimas e prometeu agir contra as redes de tráfico de pessoas.

Com um crescimento de cem milhões de pessoas e um produto interno bruto (PIB) de 7,08% em 2018, o Vietname fez grandes progressos na erradicação da pobreza, mas ainda persistem problemas como desnutrição infantil e desigualdade, especialmente em áreas rurais, de acordo com dados divulgados pela agência Efe.

Segundo o relatório "Mapeando as vulnerabilidades das vítimas do tráfico do Vietname para a Europa", os migrantes vietnamitas pagam entre 9.000 e 36.000 euros aos traficantes para viajarem para a Europa.

De acordo com a agência Reuters, o motorista do camião apareceu no tribunal britânico por videoconferência, para ser ouvido quanto às acusações de homicídio, conspiração e tráfico humano. Confirmou a sua identidade e morada, mas não apresentou qualquer pedido de fiança. Maurice Robinson, de 25 anos, é acusado de 39 crimes, entre os quais se incluem o homícidio culposo, auxílio à imigração ilegal, tráfico humano e lavagem de dinheiro.