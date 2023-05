Vietname regista temperatura recorde de 44,1 graus

© Manan Vatsyayana/AFP

O Vietname registou uma temperatura recorde de 44,1 graus no sábado numa estação meteorológica no norte do país, segundo as autoridades.

A leitura foi feita numa estação na província de Thanh Hoa, no centro-norte do país, informou o Centro Nacional de Previsão Hidrometeorológica.

O valor bate o anterior recorde nacional de 43,4 graus registado a 20 de abril de 2019 no distrito de Huong Khe, na província central de Ha Tinh.

"Este é um recorde preocupante no contexto das mudanças climáticas e do aquecimento global", disse à agência de notícias France-Presse (AFP) o especialista em ciências climáticas Nguyen Ngoc Huy.

O sul da Ásia sofreu uma onda de calor durante a maior parte do mês de abril e os países vizinhos também registaram temperaturas recorde.

"Penso que este recorde se vai repetir muitas vezes", acrescentou Nguyen Ngoc Huy. "Confirma que os modelos climáticos extremos estão a revelar-se corretos", acrescentou.