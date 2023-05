Vigilância aérea da NATO no Báltico terá base provisória na Letónia em 2024

© John Thys/AFP

A missão de vigilância aérea da NATO nos países bálticos vai ter em 2024 uma base provisória na Letónia em vez da Estónia, anunciaram no domingo os ministros da Defesa dos dois países da União Europeia.

Os aviões de combate e o pessoal associado à missão de vigilância aérea do Báltico da NATO ficarão estacionados no aeródromo letão de Lielvarde, enquanto o aeroporto militar estónio de Amari for sujeito a obras de remodelação. Após o final dos trabalhos de reparação, os soldados regressarão à Estónia.

"A guerra russa contra a Ucrânia demonstrou claramente a importância da defesa aérea. A cooperação com os aliados e a receção das suas unidades de defesa aérea é um requisito para uma infraestrutura ordenada", declarou o ministro da Defesa estónio, Hanno Pevkur.

As repúblicas bálticas carecem de defesas aéreas e não dispõem de forças aéreas, dependendo dos membros da NATO para o patrulhamento do espaço aéreo próximo das fronteiras da Rússia e Bielorrússia.