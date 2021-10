Vinho de talha promovido em Londres num evento em honra da rainha de Inglaterra

Elizabeth II © EPA

Por Lusa 01 Outubro, 2021 • 12:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O vinho de talha, feito através de uma técnica ancestral descendente dos romanos e com mais de dois mil anos, vai ser promovido num evento internacional em honra da rainha de Inglaterra, no dia 08, em Londres.

A promoção vai estar a cargo da empresa familiar Honrado Vineyards: Vinho de Talha Artesanal, que foi convidada para fazer demonstração do produto no evento "Strive for Perfection", explica a Câmara de Vidigueira, no distrito de Beja, num comunicado enviado à agência Lusa.

O evento é organizado em honra da rainha Isabel II de Inglaterra pelo RREC - The International Club for Rolls-Royce & Bentley Enthusiasts, um dos clubes de automóveis mais prestigiados do mundo e autoridade líder em automóveis daquelas duas marcas, precisa a autarquia.

Segundo o município, que se associou como parceiro institucional à empresa, situada no concelho, a participação no evento vai ser "uma excelente oportunidade de divulgação do vinho de talha, para mercados exclusivos que procuram produtos com singularidade e de extrema qualidade".

A participação no evento também vai permitir "o reconhecimento do vinho de talha a nível internacional, pelo seu posicionamento junto de algumas das mais conhecidas e respeitadas marcas mundiais".

Durante o evento, vai ser lançado um livro com uma seleção de parceiros convidados, como a Honrado Vineyards, o qual será distribuído aos 20 mil associados do clube e em todos os stands que vendem aquelas duas marcas de automóveis pelo mundo.

Por isso, o livro "irá contribuir ainda para um maior alcance da divulgação do vinho de talha".

A parceria entre a Câmara de Vidigueira e a empresa para a participação no evento insere-se no plano estratégico do município para promoção do vinho de talha.

No âmbito do plano, a Câmara de Vidigueira lidera o processo, que envolve outros municípios e entidades, para a candidatura da produção artesanal de vinho de talha a Património Cultural Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

O plano já permitiu a abertura do Centro Interpretativo do Vinho de Talha, em Vila de Frades, no concelho de Vidigueira, para preservar o património associado à tradição milenar de saber-fazer e para promover o produto, e prevê também a implementação uma rota supramunicipal temática.

O concelho de Vidigueira é conhecido pela produção artesanal de vinho de talha, em grandes vasilhas de barro, chamadas talhas, numa técnica ancestral de vinificação típica do Alentejo e que foi criada há mais de dois mil anos pelos romanos.

No concelho, a produção artesanal é feita sobretudo na freguesia de Vila de Frades, que se assume como "capital do vinho de talha".