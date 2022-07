Vinte e dois migrantes morrem ao largo da Líbia ao tentar chegar à Europa

© Pedro Pardo/AFP (arquivo)

Por Lusa 06 Julho, 2022 • 07:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pelo menos 22 cidadãos malianos morreram na terça-feira ao largo da costa da Líbia quando se dirigiam de barco para Itália, disseram as autoridades do Mali.

A embarcação transportava um grupo de 83 migrantes que já se encontrava em perigo ao largo da costa líbia desde 22 de junho.

Dos 22 mortos, pelo menos três eram menores, indica um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Mali.

Depois do resgate de 61 sobreviventes, o Governo maliano disse que está a "tomar medidas" para identificar as pessoas com vista à repatriação.

"Em nome do governo", o ministro dos Negócios Estrangeiros, Abdoulaye Diop, "apresenta as condolências às famílias enlutadas e ao povo do Mali por esta tragédia", acrescentou a nota do ministério.

Diop deixou um agradecimento à Organização Internacional para as Migrações (OIM) pelo trabalho desenvolvido para identificar e ajudar os sobreviventes, apelando ainda ao povo maliano para combater a migração ilegal.

Segundo dados do Ministério do Interior de Itália, na primeira metade de 2022 chegaram às costas do país 27.424 migrantes, o que representa um aumento de 33% em relação ao mesmo período do ano passado, quando deram entrada 20.532 migrantes.