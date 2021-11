© Reprodução parcial da capa do El País (via Press Reader)

A mesma foto de Hatim Khagat da agência France Press (AFP) está hoje na capa de vários jornais europeus... encontro-a no Scotsman da Escócia, também na primeira do El País, em Espanha... uma foto que mostra os vio­len­tos pro­tes­tos na Bél­gi­ca e Paí­ses Ba­ixos con­tra as me­di­das por causa da pan­de­mia. É o título na legenda no El País...

Na manchete do maior diário espanhol, outro tema: A UE planeia regras fiscais mais brandas com medo de outra recessão ... A Comissão Europeia considera inviável o regresso estrito das regras do Pacto de Estabilidade, que fixou limites ao défice e à dívida dos Estados por pressão da Alemanha durante a crise 2010-2014 e que foram suspensas devido à pandemia. Bruxelas lançou o processo e o consenso para a reforma apareceu rapidamente.

Nas páginas de abertura, ss eleições regionais na Venezuela que "abrem um caminho para reativar o diálogo"... a oposição participou pela primeira vez, houve observadores europeus, Maduro pede que os resultados sejam espetados... E As eleições presidenciais que confirmam a fratura social do Chile ... Os chilenos deram ontem o primeiro passo para a eleição de um novo presidente. Longe dos 50% necessários para vencer na primeira volta, os primeiros resultados anteciparam um cenário profundamente polarizado entre a extrema-direita representada por José Antonio Kast, e a esquerda de Gabriel Boric, um líder estudantil, forjado no calor dos protestos sociais de outubro de 2019. Com metade dos votos apurados, Kast e Boric obtiveram 28,6 e 24,4% dos votos, garantindo o primeiro e o segundo lugar e com isso a passagem para o desempate previsto para 19 de dezembro.

No Voz da Galiza... O ga­le­go man­tém-se co­mo a lín­gua maio­ri­tá­ria em 80 % dos con­ce­lhos... Três quartos da população registada na Galiza falam galego, perdendo para os últimos dados do Instituto Galego de Estatística (IGE). Um pouco mais de 30% falam sempre nesta língua, uma percentagem semelhante à do catalão na Catalunha e dez pontos mais elevada do que o Euskera no País Basco.

Calor pela frente... não é um quentinho outonal... são os preciso que fazem arder... inflação ao rubro na primeira página do diário francês Liberation... na energia, no imobiliário, nas matérias-primas...na Europa mas sobretudo nos EUA os preços conhecem uma subida jamais vista em muitos anos... aumenta a inquietação em Franca. O Liberation recorda uma frase que ficou famosa: A inflação é como pasta de dentes. Depois que sai do tubo, é difícil colocá-la de volta. Portanto, o melhor é não apertar muito o tubo. " Karl-Otto Poehl , economista alemão, então presidente do Bundesbank disse-o em 1980, quando as autoridades lutavam contra o aumento dos preços na Europa.

No Estado de São Paulo, Bra­sil de­ve ter pi­or re­sul­ta­do de eco­no­mi­as emer­gen­tes em 2022... As previsões de cinco grandes bancos e consultorias apontam um crescimento do PIB de 0,8% a 1,9%. Já o FMI prevê um avanço de 1,5%, contra uma média de 5,1% das economias das potências emergentes.