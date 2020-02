Dagmar Turner a tocar violino enquanto é operada ao cérebro © AFP

Dagmar Turner, uma violinista de 53 anos, tocou violino enquanto os médicos lhe retiravam do cérebro um tumor de crescimento rápido. A sugestão de fazer assim a operação, profundamente sedada e de crânio aberto, foi da artista.

Os cirurgiões do Hospital de Kings College, em Londres, concordaram e foi assim que conseguiram retirar 90 por cento do tumor que estava alojado mesmo junto à zona do cérebro que coordena os movimentos da mão esquerda. Três dias depois de se ter submetido a este procedimento inovador, a mulher teve alta e continua a ser violinista.

Os médicos decidiram avançar com esta nova abordagem para garantir que as zonas do cérebro de Dagmar Turner responsáveis pelos movimentos das mãos não eram afetadas durante o procedimento cirúrgico. Há vídeos, captados durante a operação, que mostram a mulher a tocar violino enquanto os médicos trabalhavam.

"Realizamos cerca de 400 ressecções [remoções de tumores] todos os anos, o que muitas vezes envolve a realização de testes de idiomas, mas esta foi a primeira vez que um paciente tocou um instrumento. Conseguimos remover mais de 90% do tumor, incluindo todas as áreas com atividade agressiva suspeita, mantendo todas as funções da mão esquerda", explicou Keyoumars Ashkan, neurocirurgião consultor do Hospital de Kings College.

A artista da Orquestra Sinfónica da ilha de Wight, no sul de Inglaterra, foi diagnosticada com o tumor em 2013, após sofrer uma convulsão durante um concerto. A simples ideia de perder a destreza que lhe permite tocar violino partia-lhe o coração.

"Ashkan e toda a restante equipa do Kings College fizeram tudo para planear a operação, desde mapear o meu cérebro até à posição em que precisava de estar para tocar. Graças a eles espero estar de volta à minha orquestra muito em breve", acrescentou Dagmar Turner.

"O cérebro não tem recetor de dor"

Alexandre Rainha Campos, neurocirurgião no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, faz este tipo de cirurgias em Portugal. O médico explicou porque é que os doentes não sofrem durante estas operações e até podem tocar violino.

"O ponto principal é que, de facto, o cérebro não tem recetor de dor e, portanto, podemos estar perfeitamente a mexer sem causar dor ou qualquer desconforto no doente. Isso permite-nos fazer mapeamento de funções como a fala ou tocar um violino, por exemplo, sem que isso cause algum desconforto ao doente", explicou à TSF Alexandre Rainha Campos.

Alexandre Campos faz este tipo de cirurgias ao cérebro com frequência, geralmente para proteger as funções de linguagem do paciente.

"Com músicos a tocar não, isto são casos muito pontuais, mas não é muito frequente termos necessidade de fazer este tipo de teste. Fazemos com muita frequência para testar outras funções como, por exemplo, a linguagem", sublinhou o neurocirurgião do Hospital de Santa Maria.