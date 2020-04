Vírus já matou 167.594 pessoas e infetou mais de 2,4 milhões no mundo

© Alain Jocard/AFP

A pandemia do novo coronavírus já matou 167.594 pessoas e infetou mais de 2,4 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP, às 19h00 GMT desta segunda.feira, baseado em dados oficiais dos países.

De acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa, até às 19h00 (20h00 de Lisboa) desta segunda-feira, 2.437.170 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 193 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro passado, na China.

A AFP alerta, contudo, que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infeções, com um grande número de países a testar apenas os doentes que requerem tratamento hospitalar. Entre esses casos, pelo menos 545.400 são considerados curados.

Desde a contagem feita às 19h00 GMT de domingo, 3.667 novas mortes e 73.979 novos casos ocorreram em todo o mundo.

Os Estados Unidos, que registaram sua primeira morte ligada ao coronavírus no final de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de óbitos e de casos, com 40.931 mortes para 766.212 contaminados. Nos Estados Unidos 71.581 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são a Itália, com 24.114 óbitos em 181.228 casos, a Espanha, com 20.852 mortes (200.210 casos), a França, com 20.265 mortes (155.383 casos) e o Reino Unido, com 16.509 mortos (124.743 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou oficialmente 82.747 casos (12 novos entre domingo e hoje), incluindo 4632 mortes e 77.084 curas.

A Europa totalizava às 19h00 GMT de hoje 105.869 mortes, para 1.202.306 casos, os Estados Unidos e o Canadá 42.640 mortes (802.882 casos), a Ásia 7068 mortes (166.994 casos) e o Médio Oriente 5.675 mortes (129.268 casos).

Na América Latina e no Caribe há 5.093 mortes (104.731 casos), em África 1.159 óbitos (23.089 casos) e na Oceânia 90 óbitos (7.903 casos).

Esta avaliação foi realizada usando dados coletados pelos escritórios da AFP das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em Portugal, morreram 735 pessoas das 20.863 registadas como infetadas, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

Portugal é o 16.ºpaís com mais mortos e infetados em todo o mundo.