Lula da Silva vai visitar Portugal © Ahmad Gharabli/AFP

Por Filipe Santa-Bárbara 16 Novembro, 2022 • 18:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, vai ter reuniões bilaterais com o Presidente da República e com o primeiro-ministro portugueses, confirmou à TSF a equipa do líder brasileiro.

Os encontros acontecem ao final da tarde e início da noite desta sexta-feira, depois de Lula da Silva deixar a 27.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP27).

A vinda de Lula da Silva a Portugal já tinha sido confirmada pela TSF na semana passada.