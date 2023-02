Joe Biden faz visita surpresa à Ucrânia. Presidente dos EUA está em Kiev

© Mandel Ngan/AFP

O presidente norte-americano, Joe Biden, está esta segunda-feira em Kiev, a quatro dias do primeiro aniversário da invasão russa da Ucrânia.

A deslocação não foi anunciada, mas a imprensa internacional já avançava rumores. Na agenda estava apenas prevista uma visita à Polónia.

Vídeos divulgados pelas televisões ucranianas mostram o chefe de Estado norte-americano nas ruas de Kiev.

Байден у Києві: з'явилося відео на Михайлівській площіhttps://t.co/peceLc9Tu1 pic.twitter.com/P0V79JvmAJ - European Pravda (@EuropeanPravda) February 20, 2023

Biden"s here - on walkabout in central Kyiv. pic.twitter.com/l9uus74Dke - Oliver Carroll (@olliecarroll) February 20, 2023

Notícia em atualização