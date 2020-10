Vitória com sabor a derrota. MpD vence autárquicas em Cabo Verde, mas PAICV ganha terreno

O primeiro-ministro de Cabo Verde e líder do MpD, Ulisses Correia e Silva © Sara Matos/Global Imagens

Por Carlos Santos, correspondente em Cabo Verde 26 Outubro, 2020 • 09:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Movimento para a Democracia (MpD) ganhou as eleições autárquicas realizadas este domingo em Cabo Verde. O partido que suporta o Governo no arquipélago conseguiu 14 câmaras municipais, mas permitiu que o maior partido da oposição recuperasse seis autarquias que havia perdido há quatro anos.

É, por isso, o que se pode considerar uma vitória com sabor a derrota. O MpD tinha traçado como meta conquistar, nas eleições deste domingo, as 22 câmaras municipais do país. O partido, do primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, não só não atingiu a fasquia, como permitiu ainda que o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) recuperasse municípios emblemáticos como São Filipe, na Ilha do Fogo, Boa Vista, Ribeira Grande de Santiago e Praia, a capital cabo-verdiana.

Depois de ter sido praticamente banido do mapa das autarquias em Cabo Verde, em 2016, quando viu a sua liderança reduzida a apenas duas câmaras municipais, o Partido Africano para a Independência de Cabo Verde saiu reforçado destas eleições. Uma luta que a presidente do partido, Janira Hopffer Almada considera que foi desigual. A líder do PAICV prometeu ainda impugnar as eleições no município de Santa Catarina do Fogo por indícios de fraude eleitoral devido supostas alterações nos cadernos eleitorais.

Esta segunda-feira, a comissão Nacional de Eleições de Cabo Verde deverá fazer o apuramento final dos resultados. Está igualmente previsto um pronunciamento do presidente do MpD, partido que suporta o Governo, e primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, na cidade da Praia.