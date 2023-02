Vitória neste ano? "Temos tudo para isso: motivação, certeza, amigos, diplomacia e voz"

Volodymyr Zelensky, Presidente da Ucrânia © Stepan Franko/EPA

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acredita que a Ucrânia vai vencer a guerra contra a Rússia e que isso acontecerá ainda este ano.

"Tenho a certeza disso, não o penso apenas. Quero muito que seja ainda este ano, temos tudo para isso: motivação, certeza, amigos, diplomacia e voz", garante Zelensky, que diz não haver "nenhum país no mundo capaz de aguentar isto, só se forem os Estados Unidos".

O Presidente ucraniano acredita que "se cada um fizer o trabalho de casa", a vitória "será inevitável".

"Se cada um dos parceiros e nós, dentro do país, continuarmos fortes e resilientes, se houver união em torno da nossa vitória, será a vitória dos valores. Isto se cumprirem para com os prazos e não for apenas um 'bla, bla, bla'", assinalou Zelensky questionado sobre o que espera dos próximos tempos do conflito.

Num apelo à união, Zelensky recorda também que há crianças expostas à guerra enquanto os russos "escolhem enviar os filhos deles" para o conflito.

Em Kiev, Volodymyr Zelensky agradeceu a todos os que ajudaram a Ucrânia até hoje.

"Tenho a certeza de que ainda não sabem o que fizeram por nós, no dia da vitória, a sensação vai chegar a todos", explicou o líder ucraniano. "Ajudam-nos a sermos mais fortes e a continuarmos invencíveis. É um ano de invencibilidade."

Perante os jornalistas, o Presidente ucraniano pediu também um minuto de silêncio pelos que "infelizmente já não estão connosco".