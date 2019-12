"Vivemos na maior democracia do mundo." Johnson agradece a todos os que votaram

Boris Johnson já recorreu ao Twitter, esta quinta-feira após se saberem os resultados das projeções, para agradecer a todos os que votaram nestas eleições no Reino Unido.

"Obrigado a todos os que, por todo o nosso grandioso país, votaram, se voluntariaram e se candidataram. Vivemos na maior democracia do mundo", escreveu o primeiro-ministro britânico no Twitter.

Thank you to everyone across our great country who voted, who volunteered, who stood as candidates. We live in the greatest democracy in the world. pic.twitter.com/1MuEMXqWHq