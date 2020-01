Viver sob ameaça de um vírus

Por Carolina Rico 28 Janeiro, 2020 • 09:29 Partilhar este artigo Facebook

Na China, o uso de máscara tornou-se parte do dia-a-dia. É uma medida preventiva contra a propagação do coronavírus, que já fez mais de cem mortos no país.

Há milhares de pessoas infetadas e casos reportados casos de contágio reportados em Macau, Hong Kong, Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, França, Austrália, Canadá e Alemanha.

O novo coronavírus transmite-se pela via respiratória e afeta sobretudo o trato respiratório, especialmente os pulmões. Os sintomas são semelhantes aos de uma gripe, mas mais intensos, com febre, dor, mal-estar geral e dificuldades respiratórias.

