Vladimir Putin não vai à cimeira do G20

O Presidente russo, Vladimir Putin, já decidiu que não vai estar na cimeira do G20 que vai realizar-se este mês na Indonésia. O Presidente do país, Joko Widodo, tinha colocado reticências à presença do Presidente russo e Zelensky também afirmou que não iria á cimeira se Putin lá estivesse, mesmo participando à distância, por videoconferência.

Putin foi convidado pessoalmente pelo Presidente da Indonésia, Joko Widodo, durante uma viagem à Rússia em junho passado, quando o chefe de Estado indonésio também viajou para a Ucrânia numa tentativa mal sucedida de mediar o conflito armado.

Na segunda-feira, o Kremlin anunciou que Putin não participará na cimeira dos líderes do fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), agendada para 18 e 19 de novembro, e o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, disse que durante esta semana seria anunciado se o líder russo iria participar no G20.

O G20 é composto por Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Turquia, África do Sul, Reino Unido, Estados Unidos e a União Europeia.

