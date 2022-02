Vladimir Putin saudou relações "sem precedentes" entre Moscovo e Pequim

Vladimir Putin e Xi Jinping © EPA

O presidente russo, Vladimir Putin, saudou esta sexta-feira em Pequim as boas relações entre a Rússia e a República Popular da China que atingiram um nível que considerou "sem precedentes".

As palavras de Putin foram proferidas no primeiro dia dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim e em plena crise com os países ocidentais por causa da Ucrânia.

"No que diz respeito às relações bilaterais: (as relações) avançaram num espírito de amizade e de parceria estratégica. Atingiram verdadeiramente um caráter sem precedentes", disse Putin antes de um encontro com o homólogo chinês.

O encontro com Xi Jinping foi transmitido pela televisão russa.

O presidente russo saudou o que disse ser "exemplo de relacionamento digno em que cada um ajuda o outro a desenvolver-se.

Segundo Moscovo, Vladimir Putin e Xi Jinping preparam, durante esta visita do chefe de Estado russo a Pequim, uma declaração sobre uma "visão comum" em termos de segurança internacional, numa altura em que a Rússia é acusada de preparar uma invasão militar da Ucrânia.

Pequim tem apoiado Moscovo durante a recente crise internacional.

De acordo com o Kremlin, durante esta visita de Putin à República Popular da China estão também previstas as assinaturas de vários acordos, nomeadamente no domínio da distribuição de gás.

Putin já se referiu a um contrato relativo ao fornecimento de 10 mil milhões de metros cúbicos de gás por ano à República Popular da China.