"Vocês são fortes" - Kamala Harris em mensagem às mulheres americanas

No diário norte-americano USA Today, "vocês são fortes"... uma corrida ao título de mulheres do ano que o jornal está a promover. A foto de capa é da vice-presidente Kamala Harris que envia mensagem às mulheres.

A recusa em vacinar-se com a AstraZeneca em Espanha émínima... o pessoal de saúde ajudou a mitigar a paragem do plano. É manchete hoje no El País.

Como sabemos o problema do Suez está em resolução mas na capa do Vanguardia lemos que a Rússia impulsiona a navegação pelo Ártico perante o bloqueio do Suez. Ajudada pelo degelo provocado pelas alterações climáticas, a navegação todo o ano pelo Ártico permite reduzir em 40% o tempo de viagem entre a Ásia e a Europa... na capa deste diário catalão a foto é de um casal a posar para a fotografia em Gibraltar onde a vacinação liberta da máscara...

Está também na capa do La Razon... Gibraltar adianta-se ao fim da máscara...

Em França, o Le Monde diz que a COVID-19 faz aumentar a pressão sobre as escolas... numerosas vozes defendem o fecho total das escolas, desde as creches ao ensino secundário.

No Mar da China, Biden quer contrariar o expansionismo de Pequim, lemos na primeira do Figaro.

No Hoje Macau,manifestação cancelada por decisão dos serviços de saúde. Pandemia para que te quero é o título deste diário macaense. No Tribuna de Macau mostra-se que o turismo ganha novamente força e que 93% dos inquiridos numa sondagem apoiam a proibição da venda de álcool a menores.

No Jornal de Angola, a manchete faz-se com Moçambique e escreve-se que África do Sul pondera ação militar em Palma.