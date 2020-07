Voluntário da diocesse de Nantes confessa autoria do incêndio da catedral de Nantes

© Sebastien SALOM-GOMIS/AFP

Por Lusa 26 Julho, 2020 • 11:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Uma semana depois do incêndio na catedral de Nantes (França ocidental), um voluntário ruandês da diocese confessou a autoria e foi colocado sob custódia durante a noite de sábado para domingo por "destruição e danos causados pelo fogo".

"O meu cliente cooperou", disse o advogado Quentin Chabert ao diário Presse-Océan.

"Lamenta amargamente os factos e confessar foi para ele uma libertação. O meu cliente está agora roído pelo remorso e sobrecarregado pela escala dos acontecimentos, assegurou o advogado.

O homem "admitiu, durante o interrogatório inicial perante o juiz de instrução, que tinha acendido os três fogos na catedral: no grande órgão, no pequeno órgão e num painel eléctrico", disse ao diário o procurador de Nantes Pierre Sennès.

Este homem, de 39 anos, que estava encarregado de fechar a catedral na véspera do incêndio, foi acusado de "destruição e danos por fogo e colocado em prisão preventiva pelo juiz de instrução", disse o procurador de Nantes, Pierre Sennés, num comunicado.

O reitor da Catedral de Nantes, Padre Hubert Champenois, tinha explicado na semana passada que o voluntário era um "ruandês, que veio refugiar-se em França há alguns anos".

Segundo o reitor, o voluntário está "a servir de altar" e já o conhecia "há quatro ou cinco anos". "Tenho confiança nele e em todo o pessoal", tinha dito o padre à AFP.

O incêndio na catedral de Nantes, que ocorreu 15 meses após o incêndio em Notre-Dame de Paris, despertou forte emoção entre o povo de Nantes, alguns dos quais ainda se lembram de um incêndio anterior no edifício a 28 de janeiro de 1972.

A construção desta catedral, em estilo gótico, levou vários séculos (de 1434 a 1891).

O voluntário tinha sido detido em 18 de Julho algumas horas após o incêndio e a abertura da investigação, e libertado na noite seguinte. Os investigadores quiseram interrogá-lo porque após o incêndio não foram encontrados vestígios de arrombamento nos acessos ao edifício onde foram registados três pontos de partida de incêndio.

Como parte desta investigação, "mais de trinta pessoas" foram ouvidas e cerca de vinte investigadores da polícia judiciária foram mobilizados, incluindo o reforço do laboratório central da prefeitura da polícia de Paris, a fim de determinar a causa do incêndio, de acordo com o procurador.

O voluntário foi novamente detido e colocado sob custódia policial no sábado de manhã, depois apresentado à noite ao Ministério Público de Nantes, que abriu um inquérito judicial, antes de ser acusado e colocado em prisão preventiva.

O voluntário enfrenta "uma pena de prisão de 10 anos e uma multa de 150.000 euros", disse Sennés.

A investigação revelou a existência de três pontos de fogo distintos na catedral de Saint-Pierre-et-Saint-Paul.

"Entre o grande órgão, que se encontra na fachada do primeiro andar, e os outros focos de incêndios, tem quase toda a distância da catedral. No entanto, estão a uma distância considerável um do outro", observou o procurador no dia do incêndio.

O alerta tinha sido dado em 18 de Julho por volta das 07:45 por transeuntes que tinham visto chamas a sair da catedral e foram necessárias cerca de duas horas para que os bombeiros contivessem o incêndio, que destruiu uma pintura do século XIX de Hippolyte Flandrin e o grande órgão.

Além do grande órgão, do qual "muito poucos ou nenhuns elementos serão salvos", segundo Philippe Charron, chefe do departamento de património da DRAC (Direcção Regional dos Assuntos Culturais), "a maioria das obras foram salvas" e estão armazenadas "no castelo de Nantes".

O Estado "participará plenamente" na reconstrução, prometeu o primeiro-ministro Jean Castex, que se deslocou a Nantes para felicitar os bombeiros no dia do incêndio.