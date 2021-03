Volvo obrigada a parar produção de camiões por escassez de semicondutores

© Ben Stansall/AFP

A gigante automóvel sueca Volvo anunciou, esta segunda-feira, que está a ser forçada a parar a produção de camiões devido a uma escassez global de semicondutores. O segundo maior produtor mundial de veículos pesados "vai parar durante alguns dias todas as operações globais de fabrico de camiões" no segundo trimestre do ano, anunciou o Grupo Volvo.

"No total, este período de paragem está estimado em entre duas e quatro semanas, dependendo do local de produção", acrescenta a empresa, que reconhece um impacto "substancial" sobre a produção.

"A visibilidade na cadeia global de fornecimento de semicondutores, bem como de outros componentes, é atualmente muito baixa e a incerteza sobre o desenvolvimento é elevada", disse a Volvo, que alerta que esta escassez também afeta outras das suas áreas de negócio.

Os fabricantes de automóveis têm sido especialmente atingidos pela escassez de fornecimento de chips de computador, que resulta, em parte, da procura excessiva por equipamentos eletrónicos de uso pessoal durante a pandemia.

A Ford e a Volkswagen estão entre os fabricantes de automóveis que foram forçados a reduzir a produção devido à escassez. A Autoeuropa, em Palmela iniciou esta segunda-feira um período de suspensão que vai terminar no próximo domingo.