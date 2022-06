Von der Leyen: "A alimentação tornou-se parte do Arsenal de terror do Kremlin"

Ursula von der Leyen © Julien Warnand/EPA

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen acusou esta quarta-feira o Kremlin de "amplificar" insegurança alimentar mundial, como resultado da "guerra de agressão", na Ucrânia. Von der Leyen afirma que as sanções europeias não incidem sobre "produtos alimentares básicos".

A falar na sessão plenária do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, Ursula von der Leyen acusou o Kremlin de colocar a alimentação entre o seu "arsenal" de armamento, e por essa razão, entende que o mundo deve preparar-se para a realidade.

"Não devemos ter ilusões sobre os desafios à nossa frente: Estamos a enfrentar uma colisão de crises que vai amplificar a insegurança alimentar e o endividamento em todo o mundo", afirmou, admitindo que uma parte das múltiplas crises está relacionada com a herança da pandemia e com as alterações climáticas, mas "os impactos têm um elemento comum".

"Eles são massiva e deliberadamente agravados pela guerra de Putin", afirmou, considerando que são consequência dos "bombardeamentos" na Ucrânia, o "bloqueio dos portos" do país e "em alguns casos até o roubo de cereais" por navios russos "agravam a crise" ainda mais.

"Este é um cerco frio e calculado por Putin a alguns dos países e pessoas mais vulneráveis no mundo. E, portanto, a comida tornou-se agora parte do Arsenal de terror do Kremlin e não podemos tolerar isto", afirmou perante os eurodeputados.

Durante a sessão em que deu nota dos resultados da última cimeira europeia, a 30 e 31 maio, a chefe do executivo comunitário contrariou os argumentos do Kremlin, descartando os efeitos das sanções sobre o bloqueio aos cereais. Von der Leyen considera que o Kremlin é responsável pela retenção de 20 milhões de toneladas de cereais nos portos ucranianos.

"As nossas sanções não tocam em produtos alimentares básicos. Elas não afetam o comércio de cereais ou outros alimentos entre a Rússia e países terceiros e o embargo aos portos têm isenção total especificamente para os produtos agrícolas", esclareceu a presidente da Comissão.

A Rússia tem acusado a União Europeia de "provocar uma crise alimentar", através das medidas retaliarias que foram aplicadas ao à economia russa. Von der Leyen rejeita essas afirmações.

"Vamos cingir-nos à verdade. É a guerra de agressão de Putin que alimenta a crise alimentar e nada mais", afirmou Von der Leyen, com o objetivo de "desmantelar a desinformação russa".

