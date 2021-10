Von der Leyen aponta o dedo à Polónia: valores da UE não podem ser postos em causa

"Sem tribunais independentes, as pessoas têm menos proteção" © AFP

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, disse nesta terça-feira que não deixará que os valores da União Europeia (UE) sejam postos em causa pela Polónia, salientando que o Tribunal Constitucional polaco questiona os fundamentos da UE.

Num debate perante o Parlamento Europeu sobre a primazia do direito comunitário sobre a Constituição da Polónia e a recente decisão em contrário pelo Tribunal Constitucional do país, Von der Leyen salientou: "Esta decisão põe em causa os fundamentos da UE. É um desafio direto à unidade da ordem jurídica europeia".

"Não podemos e não vamos permitir que os nossos valores comuns sejam postos em risco", sublinhou a presidente do executivo comunitário, garantindo que "a Comissão atuará".

As opções de que Bruxelas dispõe para responder à Polónia são os processos de infração, onde contesta legalmente o acórdão do Tribunal Constitucional polaco, o mecanismo de condicionalidade e outros instrumentos financeiros e ainda o procedimento do artigo 7.º do Tratado da UE.

O artigo 7.º "é o poderoso instrumento do Tratado e temos de voltar a ele porque o Tribunal Constitucional polaco, que hoje lançou dúvidas sobre a validade do nosso Tratado, é o mesmo tribunal que, nos termos do Artigo 7.º, consideramos não ser independente e legítimo", referiu Ursula Von der Leyen.

"Esta é a primeira vez que um tribunal de um Estado-Membro considera que os Tratados da UE são incompatíveis com a Constituição nacional" salientou, acrescentando que "a decisão compromete a proteção da independência judicial".

Adiantou também que "sem tribunais independentes, as pessoas têm menos proteção e, consequentemente, os seus direitos estão em jogo".

Von der Leyen referiu ainda que continuará a ser defensora do diálogo, acreditando que "esta situação pode e deve ser resolvida".