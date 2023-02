Von der Leyen e 15 comissários chegaram a Kiev para reuniões bilaterais

Ursula von der Leyen © Valeria Mongelli /AFP

Por Lusa/TSF 02 Fevereiro, 2023 • 08:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um total de 15 comissários europeus, incluindo os vice-presidentes Margrethe Vestager e Valdis Dombrovskis, chegaram esta quinta-feira a Kiev com a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, para um conjunto de reuniões bilaterais com o Governo ucraniano.

Até esta quinta-feira de manhã não havia informação sobre quantos comissários viajariam com von der Leyen por uma questão de segurança e depois de consultadas as autoridades ucranianas.

A vice-presidente e comissária para a transição digital Margrethe Vestager, o 'vice' Valdis Dombrovskis e o alto-representante para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, encabeçam a comitiva, da qual também fazem parte os vice-presidentes Maros Sefcovic (Relações Interinstitucionais), Vera Jourová (Valores e Transparência) e Margaritis Schinas (Promoção do Estilo de Vide Europeu).

Good to be back in Kyiv, my 4th time since Russia"s invasion.



This time, with my team of Commissioners.



We are here together to show that the EU stands by Ukraine as firmly as ever.



And to deepen further our support and cooperation. pic.twitter.com/zf8fvoNKnG - Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 2, 2023

O resto da delegação europeia é composta pelos comissários Nicolas Schmit (Empregos e Direitos Sociais), Paolo Gentolini (Economia), Janusz Wojciechowski (Agricultura), Didier Reynders (Justiça), Ylva Johansson (Assuntos Internos), Janez Lenarcic (Gestão de Crises), Olivér Várhelyi (Vizinhança e Alargamento), Virginijus Sinkevicius (Ambiente, Oceanos e Pescas) e Mairead McGuinness (Serviços e Estabilidade Financeiros).