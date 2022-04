Von der Leyen e Borrell com Zelensky em Kiev para "expressar apoio"

Ursula von der Leyen e Josep Borrell © Frederick Florin/AFP

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, e o chefe da diplomacia dos 27, Josep Borrell, encontram-se esta sexta-feira em Kiev com presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Nesta altura, a Comissão Europeia está ainda a analisar a candidatura da Ucrânia, por isso não levam novidade a esse nível, e esta visita a Kiev, - a segunda visita de líderes institucionais - em menos de uma semana tem como objetivo expressar o "apoio" ao país.

"A intenção é mostrar ao povo ucraniano e às pessoas em Kiev que a União Europeia está com eles, que a União Europeia se preocupa com os Ucranianos e que está ao lado da Ucrânia, ajudando-os a enfrentar esta agressão brutal da parte da Rússia, e a ultrapassar esta situação muito difícil com toda a ajuda que pudermos dar", afirmou porta-voz de Josep Borrell, Peter Stano.

Peter Stano destacou "como ponto principal, o encontro com o presidente Zelensky". A aprovação do quinto pacote de sanções, que dá o primeiro passo sobre o setor da energia, com o embargo às importações de carvão, é igualmente um dos tópicos em cima da mesa.

O presidente Volodymyr Zelensky já alertou porém que tais medidas "não serão suficientes" para travar a agressão lançada pelas tropas do Kremlin, tendo apelado ao boicote ao "gás e ao petróleo" russos.

Looking forward to Kyiv.@JosepBorrellF @eduardheger pic.twitter.com/YFAgGr5Tlc - Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 8, 2022

A expressão de apoio à Ucrânia de que os dois líderes institucionais são portadores não inclui avanços sobre o processo de adesão. Para Bruxelas as prioridades mais urgentes são "acabar com a guerra", disse Peter Stano, em declarações à TSF.

"O primeiro processo é o de acabar imediatamente com a agressão brutal e ilegal pela Rússia contra a Ucrânia e contra a população, essa é a prioridade", vincou Peter Stano, apontando "em segundo lugar é continuarmos a sancionar a máquina de guerra do Kremlin, para os travarmos", sem esquecer "o aumento a pressão internacional, e darmos ajuda humanitária, e apoio militar".

На шляху до Києва!



Going to Kyiv. #StandWithUkraine @vonderleyen @eduardheger pic.twitter.com/Lw8UaQUZgB - Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 8, 2022

Ainda assim, Peter Stano admite que Bruxelas deverá concluir em breve à análise ao pedido de adesão, salientando que "a Ucrânia pertence à família europeia e nós reconhecemos a aspiração para e a candidatura para integrarem a União Europeia".

"A Comissão Europeia já avançou com tudo o que é necessário para preparar uma opinião para os Estados-Membros e para emitirmos a nossa opinião sobre a candidatura, muito em Breve", prometeu.

