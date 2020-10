Von der Leyen iniciou quarentena e vai ser testada à Covid-19

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia © Olivier Matthys/AFP

A presidente da Comissão Europeia iniciou esta segunda-feira o protocolo preventivo após o contacto com um infectado pela doença do novo coronavírus.

Ursula von der Leyen participou há menos de uma semana na reunião do Conselho de Estado, no Palácio da Cidadela em Cascais, e foi informada esta segunda-feira que um dos conselheiros presente no encontro, o advogado e comentador político, António Lobo Xavier está infetado com Covid-19.

"De acordo com os regulamentos em vigor, estou (...) em auto-isolamento até amanhã de manhã", anunciou a presidente esta manhã através da rede social Twitter, assegurando que vai ser "testada novamente", depois de ter "testado negativo na quinta-feira".

A TSF está a tentar apurar junto do gabinete de Von der Leyen de que forma a presidente foi informada, e que implicações isso terá na agenda da presidente e no trabalho do executivo comunitário. E, também a propósito deste caso, se a presidente, eventualmente, teve algum sintoma.

Vale a pena lembrar que depois da reunião de Conselho de Estado, em Portugal, em que a Presidente esteve sem máscara, a três cadeiras de distância de Lobo Xavier, Von der Leyen participou na Cimeira Europeia onde estiveram também, o presidente do Conselho Europeu (que curiosamente, tinha estado em quarentena, depois de um contacto próximo com um infetado), com o presidente do Parlamento e com os representantes do poder executivo de toda a União, incluindo novamente com António Costa e com Angela Merkel, por exemplo.