Von der Leyen manifesta apoio à Ucrânia e ameaça Rússia com medidas inéditas

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia

A presidente da Comissão Europeia ameaçou, esta quarta-feira, a Rússia com medidas inéditas. Numa intervenção no Parlamento Europeu, Ursula von der Leyen fez questão de manifestar o apoio à Ucrânia, perante as agressões de Moscovo.

Von der Leyen avisou que mais agressões vão sair caro à Rússia e afirmou que Bruxelas pode adotar mais sanções e tomar medidas sem precedentes.

A chefe do executivo comunitário adiantou que a União Europeia está a trabalhar com os Estados Unidos da América para ir além das sanções que têm como alvo os setores da energia, da defesa e das finanças russas.