Von der Leyen pede à UE que adote sanções à Bielorrússia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apelou ao Conselho da União Europeia (UE) que adote sanções à Bielorrússia por violação de valores democráticos e direitos humanos.

"Precisamos de sanções adicionais contra aqueles que violaram valores democráticos ou abusaram de direitos humanos na Bielorrússia", escreveu Von der Leyen, na rede social Twitter.

I am confident today"s EU Foreign Ministers" discussion will demonstrate our strong support for the rights of the people in Belarus to fundamental freedoms & democracy. - Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 14, 2020

"Estou confiante de que a reunião de hoje dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE demonstre o nosso forte apoio ao direito das pessoas na Bielorrússia às liberdades fundamentais e à democracia", acrescentou.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE realizam uma reunião extraordinária, por videoconferência, na qual discutirão a estratégia comum de resposta à repressão violenta das manifestações na Bielorrússia após as eleições presidenciais de domingo, que deram uma nova vitória a Alexander Lukashenko.

A reunião foi convocada pelo chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, face ao agravamento da repressão pelo regime de Lukashenko das muitas manifestações que têm ocorrido um pouco por todo o país ao longo da semana a contestar os resultados eleitorais, que já levou a milhares de detenções e a pelo menos duas vítimas mortais.