Von der Leyen recorda Berlusconi como líder de "transição política"

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, recordou o antigo primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, que morreu esta segunda-feira num hospital em Milão, como líder "num período de transição política" que moldou Itália.

"É com tristeza que recebo a notícia do falecimento do antigo primeiro-ministro Silvio Berlusconi. Liderou Itália num período de transição política e, desde então, continuou a moldar o seu amado país", escreveu a líder do executivo comunitário numa publicação na rede social Twitter.

Na mensagem, Ursula von der Leyen apresentou ainda as suas "condolências à sua família e ao povo italiano".

O líder do partido Forza Italia, magnata da comunicação social e antigo presidente do AC Milan tinha estado 45 dias no mesmo hospital até há três semanas, devido a uma pneumonia e uma leucemia.

A imprensa italiana noticiou que Berlusconi morreu depois de os cinco filhos e o irmão Paolo terem sido chamados ao hospital, onde se juntaram à sua companheira, Marta Fascina.

Apelidado de "o imortal" pela longevidade na política, Berlusconi governou a Itália durante nove anos, em três ocasiões entre 1994 e 2011.

Berlusconi foi uma figura polémica, magnata dos 'media', conservador e de direita e primeiro-ministro de Itália durante nove anos (1994-1995, 2001-2006, 2008-2011).

Foi alvo de acusações de corrupção e esteve no centro de escândalos sexuais que culminariam na sua expulsão do Senado italiano, em 2013.

Em 2022, o multimilionário regressou à ribalta política como senador e líder do partido que fundou, Forza Itália, membro da coligação de direita e extrema-direita atualmente no poder, liderada pela primeira-ministra Giorgia Meloni.