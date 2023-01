Von der Leyen "satisfeita com encontro com António Costa"

© Stephanie Lecocq/EPA

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen expressa "satisfação" pela reunião com o primeiro-ministro, António Costa, na noite desta quinta-feira, em Bruxelas.

No encontro, à mesa de um jantar de trabalho, ambos debateram os temas para "o próximo Conselho Europeu". Numa nota da presidência, Von der Leyen destacou a discussão sobre "competitividade", numa altura em que Bruxelas procuram alternativas europeias para ultrapassar o diferendo com Washington, a propósito da lei norte-americana para a redução da inflação.

A chefe do executivo comunitário destacou ainda a "oportunidade" para discutir como se pode "avançar" no acordo entre a União Europeia e o Mercosur, agora que há perspetivas para a normalização das relações com o Brasil.

A conversa com António Costa visou ainda uma discussão sobre "o apoio à Ucrânia". Este encontro com a presidente da Comissão Europeia aconteceu na mesma noite em que o presidente Ucraniano, Volodymyr Zelensky afirmou que Portugal está entre os países que vão "enviar tanques" para a Ucrânia.

Von der Leyen afirma que abordou o tema da "implementação" do Plano de Recuperação e Resiliência "NexteGenerationEU", assim como a "conectividade energética", referindo-se à ligação da Península Ibérica à rede europeia de energia, que classifica como uma área "chave para Portugal e chave para a Europa".

Ursula von der Leyen deslocou-se propositadamente à sede do executivo europeu para o jantar com António Costa, depois de uma semana com toda a agenda fora de Bruxelas. Antes de rumar à sede do executivo europeu, Von der Leyen esteve reunida, ao início da tarde, em Berlim, com o chanceler alemão Olaf Scholz, para "preparar a cimeira com a Ucrânia e a [reunião Magna] do Conselho Europeu", que acontecerão na primeira quinzena de fevereiro.

A presidente da Comissão anunciou que a reunião na capital alemã "focou-se na competitividade da União Europeia e nas migrações". A presidente da Comissão Europeia afirmou numa breve nota no Twitter que "quer promover relações comerciais livres e justas entre a UE e os seus parceiros", dando a entender que na discussão com Olaf Scholz também abordou o dossier do diferendo com os Estados Unidos (EUA).

No segundo semestre de 2022, os EUA lançaram um plano de investimentos, a rondar os 430 mil milhões de dólares, para os norte-americanos enfrentarem o impacto da inflação, assim como, assegurar o chamado investimento verde, com subvenções para projetos de energia renovável e toda a indústria ligada à mobilidade elétrica. O pacote destinado ao investimento de tecnologias com impacto climático ronda os 370 mil milhões de dólares.

Antes de António Costa de Olaf Scholz, a presidente da Comissão Europeia tinha tido um encontro semelhante com o Presidente francês, Emmanuel Macron, também dedicado aos preparativos do próximo Conselho Europeu.

António Costa permanece em Bruxelas, durante a manhã desta sexta-feira, onde ainda tem encontros marcados na Comissão Europeia. O primeiro com Margrethe Vestager, vice-presidente da Comissão Europeia, que tutela a pasta da Concorrência. Este será o segundo encontro do governo com Vestager.

Já esta semana, o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro deslocou-se a Bruxelas, acompanhado da ministra espanhola da Energia, Teresa Ribera para iniciarem as discussões sobre o prolongamento por mais um ano da chamada "exceção ibérica".

O próximo passo de Portugal e Espanha vé iniciar o "trabalho técnico" com as autoridades europeias, para o eventual prolongamento do mecanismo que permite suavizar os preços da eletricidade nos dois países.

Ainda em Bruxelas, António Costa tem reunião agendada a meio da manhã desta sexta-feira, com o comissário Thierry Breton, que tutela o Mercado Interno. O primeiro-ministro segue depois para Gotemburgo, na Suécia, onde assistirá à partida de Andebol entre as seleções de Portugal e de Cabo Verde, a contar para o campeonato do mundo da modalidade.